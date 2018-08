Si allontana dall'ospedale, ricerche in corso per una 47enne a Siena

Nella notte del 30 agosto, intorno alle 2.30, una donna di 47 anni, italiana, residente nella provincia di Siena, ricoverata presso il reparto di Medicina Interna 2 dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, si è allontanata dall’ospedale. Il personale del reparto si è subito reso conto dell’assenza della paziente, che era stata monitorata pochi minuti prima da un infermiere, ed è stata subito cercata all’interno del reparto ma senza esito. È stata così allertata la vigilanza interna e le Forze dell’Ordine, e le ricerche sono tutt’ora in corso. «La donna – spiega il direttore generale, Valtere Giovannini - ha lasciato nella stanza di degenza tutti gli effetti personali, compresi documenti e telefono, e c’è grande apprensione per l’allontanamento. È stato fatto, e stiamo facendo ancora, tutto il possibile per cercarla con molti nostri professionisti, immediatamente attivati. Siamo vicini alla famiglia che sta vivendo ore di angoscia e preoccupazione, ringraziamo le Forze dell’Ordine che si sono prontamente attivate, con l’ospedale, nelle ricerche».

