Si cerca un gestore per l'area cani di Fibbiana da poco inaugurata

Dopo la conclusione dei lavori dell’area cani nella frazione di Fibbiana, il Comune di Montelupo Fiorentino è in cerca di associazioni, cooperative, organizzazioni che si occupino della gestione dell’area. Lo scopo è quello di assegnare la gestione ad un ente del territorio per far correre e giocare liberamente gli animali in sicurezza, sotto la responsabilità di un’associazione o società competente che abbia a cuore la salute e il benessere dei cani.

A tal proposito, sul sito del Comune verrà pubblicato nei prossimi giorni l’Avviso di manifestazione di interesse, approvato ieri, 30 agosto, durante la seduta di Giunta Comunale. Gli interessati potranno consultare l’Avviso per verificare di soddisfare i requisiti, al fine di presentare correttamente la domanda per l’affidamento della gestione.

L’area cani, che si estende su circa 2140 metri quadri, si trova in via delle Piagge a Fibbiana, adiacente agli impianti sportivi e agli orti urbani. È fornita di un accesso carrabile e di uno pedonale; è, inoltre, recintata, dotata di illuminazione e di un fontanello.

"Questa nuova grande area cani, richiesta a gran voce anche dal consiglio comunale, si unisce all'altra esistente dentro il parco urbano dell’Ambrogiana. Essa dimostra ancora una volta la grande attenzione di Montelupo verso gli animali di affezione. L’augurio è di ricevere progetti di gestione ricchi di attività e proposte per i nostri circa 1600 amici a quattro zampe". Lorenzo Nesi, Assessore all'Ambiente del Comune di Montelupo Fiorentino.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa

