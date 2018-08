Un tributo a papa Francesco ad opera del pittore Puccinelli: inaugurazione in Collegiata

Il 16 settembre alle 10 nella chiesa Collegiata di Fucecchio si terrà la presentazione del dipinto del noto pittore locale Marco Puccinelli. Titolo dell’opera “Non tutti riescono a volare” Commento all’opera: “Un dramma che ci tocca il cuore” del Prefetto della Congregazione del Clero il Cardinale Beniamino Stella. Un’occasione per esprimere la vicinanza, l’affetto e l’apprezzamento per il magistero autenticamente evangelico di papa Francesco da parte dei credenti e dei laici a questo straordinario Pastore che investe tutte le sue energie per ricondurre la Chiesa a Gesù Cristo e per rendere più umano il mondo. All’evento parteciperanno cantanti e vari cori, significativo il lancio dei palloncini rossi sul poggio salamartano per esprime l’urgenza di alzarsi dal fango che sta sommergendo la Chiesa e il mondo. Shalom invita gruppi, associazioni e movimenti laici e cattolici ad unirsi per manifestare attraverso la preghiera, l’arte, la musica e i simboli l’irrevocabile volontà di costruire con Francesco un mondo di giustizia e di pace, dove finalmente gli uomini si riconoscono fratelli.

Fonte: Movimento Shalom onlus

Tutte le notizie di Fucecchio