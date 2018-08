Variante urbanistica non comunicata, Testai (FI) chiede proroga per osservazioni dei cittadini

Per una delibera non comunicata ai consiglieri comunali, riguardante una variante al regolamento urbanistico approvata dalla giunta Spinelli, Simone Testai (FI) chiede una proroga di 30 giorni per poter avere anche le osservazioni dei cittadini. La letterà inviata dal consigliere di opposizione è stata indirizzata al sindaco, alla giunta, al Consiglio e al segretario comunale. Ecco il testo per intero.

Oggetto: Delibera di Giunta n. 186 del 8 agosto 2018

La presente per informare il Sindaco e la Giunta che la Delibera di Giunta in oggetto, regolarmente

pubblicata sull'albo pretorio del comune di Fucecchio, dal 09 al 24 agosto 2018; per un disguido degli uffici non è stata comunicata come di norma viene fatto ai capigruppo; tant'è che in data 30 agosto il sottoscritto ha chiesto alla segreteria informazioni su eventuali Delibere di Giunta pubblicate nel mese di agosto.

Ho celermete avuto risposta dagli uffici i quali mi hanno inviato elenco delle delibere, tra le quali la 186, con oggetto L.R. 65/2014 - SECONDA VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO - PROVVEDIMENTI - INTEGRAZIONE ALL'ATTO DI INDIRIZZO DI CUI ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE.

Vista l'importanza ai fini urbanistici, e di ricaduta sulle attività economiche e produttive in genere, oltre agli interessi dei privati cittadini, del provvedimento e delle finalità a cui la delibera fa riferimento tra cui valutare “le richieste di Variante pervenute da cittadini, attività economiche e altri portatori di interesse entro 30 giorni la data di pubblicazione della presente Deliberazione;

in considerazione del fatto che la data di pubblicazione coincide con il periodo in cui la maggioranza dei cittadini, aziende e professionisti sono in periodo di ferie;

che allo scadere del periodo di pubblicazione la delibera in questione è stata inserita negli atti archiviati dell'albo pretorio limitandone la visibilità;

considerato inoltre che la mancata comunicazione ai gruppi consiliari ha ridotto maggiormente la pubblicità di detto provvedimento;

sono a chiedere in qualità di capogruppo in consiglio Comunale di FI al fine di tutelare gli interessi dei cittadini, degli operatori economici e degli stessi gruppi consilari, di prorogare la data di ricezione delle proposte avanzate dai cittadini e non di almeno 30 giorni al fine di consentire con il rientro dalle ferie a tutti gli interessati di potersi attivare con tempi congrui.

