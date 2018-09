La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala la proroga del codice giallo per allerta meteo anche per tutta la giornata di domenica 2 settembre 2018 per rischio idrogeologico idraulico e temporali forti su tutto il territorio metropolitano.

Sono previsti rovesci e temporali, sparsi localmente e intensi, associati a colpi di vento e grandinate.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

