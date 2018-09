Camper ribaltato sulla Fi-Pi-Li. Strada bloccata in direzione Firenze

Camper ribaltato sulla Firenze-Pisa-Livorno. La strada di grande comunicazione è bloccata in direzione Firenze a causa di un mezzo pesante che occupa completamente la carreggiata, all’altezza del km 47, nel tratto tra lo svincolo Pontedera Est e Montopoli Valdarno. Il passaggio è interdetto anche alle moto. Per fortuna non sono segnalati feriti. Sono registrate code di circa 3 km. Rallentamenti anche in direzione mare a causa di curiosi che rallentano la viabilità. L'incedente è avvenuto in torno alle 18.30 di oggi, sabato 1 settembre.

Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco. Le due persone che viaggiavano sul camper sono state soccorse dal personale del 118. I vigili del fuoco hanno provveduto a spostare e mettere in sicurezza il camper per consentire la viabilità almeno su di una corsia. Sul posto due pattuglie della polizia stradale.

l'intervento dei vigili del fuoco

