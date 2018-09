Cantieri in programma: nuovo asfalto in via Alderotti, lungarno Pecori Giraldi e via Trieste

Nuovo asfalto in via Alderotti, lungarno Pecori Giraldi-viale Giovine Italia, via Trieste e via Carlo del Prete. Ma anche la sostituzione della rete dell’acquedotto in via Battisti e piazza Santissima Annunziata, l’installazione di una telecamera a tutela della corsia preferenziale di via XXVII Aprile, la manutenzione della volta del sottopasso ferroviario in via dei Vespucci. Solo sono alcuni dei lavori che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine.

Per quanto riguarda le asfaltature, da lunedì 3 settembre sono in programma i lavori in via Taddeo Alderotti. Il primo giorno nel tratto da via Celso a via Dino del Garbo sono previsti divieti di sosta e restringimenti per l’intera giornata mentre dalle 9-30 alle 16.30 si aggiungerà il senso unico verso via Dino del Garbo (Careggi). Da martedì 4 a sabato 8 settembre i lavori di sposteranno nel tratto da via Dino del Garbo a largo Palagi con divieti di sosta, restringimento di carreggiata e senso unico verso largo Palagi. Sempre lunedì 3 settembre sarà effettuato il rifacimento della pavimentazione stradale e della segnaletica in via Trieste, via Bolognese e via Bezzecca. L’intervento andrà avanti fino al 13 settembre e sarà articolato in fasi (sempre in vigore i divieti di sosta su via Trieste da via Bolognese a via Trento). La prima fase andrà avanti fino al 5 settembre e interesserà via Bolognese (divieto di sosta a cavallo con via Trieste mentre all’incrocio in corrispondenza della rotatoria sarà chiusa la svolta a sinistra per i veicoli in uscita città), via Trieste (restringimento di carreggiata e senso unico da via Bolognese a via Bezzecca verso quest’ultima), via Bezzecca (divieto di sosta e di transito da via Trieste a via Trento), via Dogliotti (divieto di transito da via Trieste a via Bezzecca). I lavori della seconda fase si svolgeranno dal 6 al 13 settembre interesseranno via Trieste (restringimenti di carreggiata da via Bezzecca a via Trento). Sarà effettuato in orario notturno (21-6) il rifacimento del manto stradale su lungarno Pecori Giraldi, viale Giovine Italia, piazza Piave e Ponte San Niccolò. Da lunedì 3 a sabato 8 settembre previsti restringimenti di carreggiata per fasi nelle varie strade interessate e divieti di sosta su lungarno Pecori Giraldi. Lunedì prenderà il via anche la riqualificazione di via dello Sprone, o meglio dell’area della piazzetta interna sotto la volta sul lato di via Guicciardini. Fino al 10 settembre nella piazzetta saranno in vigore divieti di sosta e di transito.

Inizierà invece mercoledì 5 settembre il rifacimento della pavimentazione stradale in via Carlo del Prete. Fino all’8 settembre nella direttrice composta da via Carlo del Prete e piazza del Terzolle, nella corsia riservata dall’incrocio con via Pionieri dell’Aviazione a viale Guidoni, saranno in vigore divieti di sosta e di transito. Restringimenti di carreggiata nella semicarreggiata lato numeri civici dispari da via Pionieri dell’Aviazione verso via Maddalena e all’incrocio tra viale Guidoni e piazza del Terzolle. Dal 6 settembre sono in programma lavori anche in via Pionieri dell’Aviazione che nel tratto via Carlo del Prete-via Guidoni sarà chiusa fino al 12 settembre. Prevista la revoca della corsia preferenziale in via Carlo del Prete (da via Pionieri dell’Aviazione a piazza del Terzolle lato numeri civici dispari).

Ecco gli altri interventi.

Via Battisti-piazza SantissimaAnnunziata-via della Colonna: inizieranno lunedì 3 settembre i lavori di sostituzione della rete idrica. Fino al 15 settembre previsti con restringimenti di carreggiata nella direttrice via Battisti-piazza Santissima Annunziata (corsia lato chiesa via Battisti e via Gino Capponi) con senso unico verso via Gino Capponi. Via della Colonna sarà chiusa da via Gino Capponi a via della Pergola mentre in piazza San Marco saranno in vigore divieti di sosta (in corrispondenza dell’incrocio con via Battisti) e restringimenti di carreggiata.

Via Cavalcanti: per un nuovo allaccio alla rete di distribuzione del gas da lunedì 3 settembre sarà chiuso il tratto compreso fra via del Lasca e viale Volta. Termine previsto 12 settembre.

Via di Monterinaldi: da lunedì 3 settembre per consentire le operazioni di carico/scarico di materiali in orario 8-17 sarà in vigore un divieto di transito nel tratto via Bolognese Nuova-via della Lastra. Il provvedimento sarà in vigore fino al 2 ottobre.

Via XXIV Maggio: per effettuare il sollevamento di materiali dalle 7 di lunedì 3 alle 18 di martedì 4 settembre la strada sarà chiusa da via della Cernaia a piazza della Costituzione.

Viuzzo di Monteripaldi: inizieranno lunedì 3 settembre i lavori di manutenzione e ripristino di un muro a retta. Fino all’8 settembre la strada sarà chiusa.

Via del Ferrone: inizieranno lunedì 3 settembre gli interventi di riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica. Fino al 21 settembre saranno in vigore divieti di sosta e di transito sull’intero tratto.

Via dei Macci: per un nuovo allaccio alla rete idrica da lunedì 3 settembre il tratto da via San Giuseppe a via dei Conciatori sarà chiuso. L’intervento si concluderà il 16 settembre.

Borgo Pinti: per il carico/scarico di materiali per un cantiere il tratto da via Giusti a via Laura sarà chiuso da lunedì 3 settembre nei giorni di lunedì e giovedì (orario 9-11). Termine previsto 31 dicembre.

Via Guelfa: inizieranno lunedì 3 settembre le operazioni di montaggio di alcune pannellature sul complesso di Sant’Orsola. Articolate in fasi successive, lunedì 3 dalle 9.30 alle 16.30 prevedono la chiusura il tratto di via Guelfa da via San Zanobi a via Santa Reparata sarà chiuso. Divieto di transito anche in via Taddea (da via Panicale a via Rosina), in via Sant’Orsola (da via Guelfa a via Taddea) mentre in via Santa Reparata scatterà il senso unico da via Guelfa a via XXVII Aprile (verso via Guelfa) e sarà revocata la corsia preferenziale in via XXVII Aprile da piazza Indipendenza a via Santa Reparata. Martedì 4 settembre, stesso orario, divieti di sosta e transito in via Taddea (da via Panicale a via Rosina) e mercoledì 5 settembre sarà la volta della chiusura di via Sant’Orsola (da via Guelfa a via Taddea).

Via XXVII Aprile-via Guelfa-via Bartolommei-via San Zanobi: da lunedì 3 settembre sono in programma i lavori per posa della telecamera a protezione della corsia preferenziale. Fino al 12 settembre in via XXVII Aprile saranno in vigore divieti di sosta e restringimenti di carreggiata a cavallo del numero civico 10. Previsti anche un senso unico alternato da semaforo e la revoca della corsia preferenziale tra via San Zanobi e via Santa Reparata. Inoltre sarà istituito un senso unico in via San Zanobi da via XXVII Aprile a via delle Ruote verso quest’ultima, divieti di sosta in via San Zanobi e in via Guelfa mentre in via Ferdinando Bartolommei (in corrispondenza dell’incrocio con via Santa Caterina d’Alessadria) scatterò un divieto di transito a tutti i veicoli eccetto quelli autorizzati al settore A della zrl e ai mezzi di soccorso. Per raggiungere il mercato l’itinerario sarà piazza Indipendenza-via Nazionale-via Guelfa.

Via degli Speziali: per interventi di spazi interni a una proprietà privata da lunedì 3 settembre sarà istituito un restringimento di carreggiata tra i numeri civici 3 e 15r con senso unico alternato. Termine previsto 15 novembre.

Via San Andrea a Rovezzano: il tratto da via Aretina a via del Loretino sarà chiuso dalle 9 di lunedì 3 alle 18 di martedì 4 settembre per consentire la manutenzione di una facciata di un edificio all’altezza del numero civico 20.

Via Prospero Alpino: martedì 4 settembre è in programma un trasloco con chiusura della strada in orario 8.30-19.30.

Via dei Vespucci: per consentire la manutenzione alla volta del sottopasso ferroviario da mercoledì 5 settembre la strada sarà chiusa da via del Barco a via Pistoiese. Termine previsto 15 settembre.

Via dell’Olmo-via dei Renai-via San Niccolò: saranno effettuati di notte alcuni lavori con autogru. Dalle 21 di mercoledì 5 alle 6 di giovedì 6 settembre sarà chiusa la direttrice dal civico 3 di via dei Renai (intersezione con Piazza Demidoff) a via di San Niccolò. Dalle 18 di mercoledì in vigore divieti di sosta nelle tre strade.

Via della Quiete: per un nuovo allaccio alla rete idrica dalle 9 di giovedì 6 alle 18 di sabato 8 settembre il tratto compreso tra via Bellincione e via delle Gore sarà chiuso (anche divieto di sosta nell’area a parcheggio). Divieto di sosta anche in via delle Gore da via Bellincione a via della Quiete.

Largo Bargellini: per lavori edili con piattaforma aerea giovedì 6 settembre il tratto da via dei Pepi a via delle Pinzochere sarà chiuso da mezzanotte alle 6. Previsti anche divieti di sosta.

Via del Castellaccio: per effettuare lavori edili il tratto da via dei Servi a piazza Brunelleschi sarà chiuso giovedì 6 settembre dalle 7 alle 18. Accesso a piazza Brunelleschi da via Alfani (senso unico alternato).

Via Guelfa: per sollevamento di macchinari con autogru dalle 21 di giovedì 6 alle di settembre il tratto via Nazionale-via Panicale sarà chiuso