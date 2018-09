Danni da maltempo. Colpite l'area pistoiese e la città di Lucca

Il maltempo fa contare i primi danni. Nel pomeriggio di oggi, sabato 1 settembre, forti temporali hanno colpito il'area pistoiese e la città di Lucca. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per liberare alcuni scantinati e qualche garage allagati dalle fogne che non hanno retto l'improvvisa quantità di acqua caduta in pochi minuti, e per qualche ramo caduto.

Nel centro di Pistoia paura per un pezzo di cornicione del palazzo del tribunale che è caduto in strada, senza causare danni a persone e cose. A Lucca per una mezz'ora gli spalti intorno alle mura si sono trasformati in acquitrini.

In tutta la Regione resta il codice giallo di allerta meteo per tutta la giornata di domani.

