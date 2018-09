Riapre l’asilo nido “Il treno magico” con il servizio “Non ti scordar di me”

Riapre lunedì 3 settembre l’asilo nido “Il treno magico”. Con rette dimezzate fino alla fine dell'anno e un nuovo servizio in funzione, “Non ti scordar di me”, per prevenire l'abbandono dei bimbi in auto: in caso di assenza non comunicata, scatta la telefonata ai genitori.

Sono 34, compresi i nuovi ingressi, i bambini iscritti all'asilo nido. E fino alla fine dell'anno le famiglie pagano la metà. Infatti, anche per i bambini che frequenteranno il nido da settembre a dicembre 2018 è applicato l’abbattimento del 50% della retta (calcolata in base all’ISEE), abbattimento che è stato reso possibile con i finanziamenti del Fondo nazionale per l'educazione 0-6 anni che sono stati destinati dalla Regione Toscana a ridurre le tariffe degli asili nido e dei servizi all'infanzia.

Con la riapertura dell'asilo nido di Contea i Comuni di Dicomano e Londa attivano un nuovo servizio, “Non ti scordar di me”, per prevenire il fenomeno dell'abbandono dei bambini in auto: “E' un servizio aggiuntivo, gratuito, che attiviamo per la tutela dei bambini e a sostegno della famiglia - sottolinea il sindaco di Dicomano Stefano Passiatore insieme al sindaco di Londa Aleandro Murras -, per prevenire fatti tragici cui la cronaca ci ha purtroppo abituato. In caso di assenza del bambino non comunicata dalla famiglia, l'asilo contatterà telefonicamente i genitori per accertarsi che vada tutto bene. Un servizio in più e gratuito - aggiungono -, col quale ampliamo ancora l'offerta dell'asilo nido che fino alla fine dell'anno costa la metà. Le rette infatti sono state abbattute del 50% grazie ai contributi nazionali, stanziati dal precedente governo, e stiamo valutando un'ulteriore riduzione per i frequentanti l'anno 2018 se non perverranno altre iscrizioni”.

Da ottobre/novembre riprendono inoltre “Mamma stasera esco” (apertura serale del nido), “Un, due, tre stella” (laboratori ludico-creativi) e “Il Trenino” (spazio giochi bambino-genitori), cioè i servizi aggiuntivi rivolti anche a piccoli non iscritti, che ampliano l’offerta del nido di Dicomano e Londa.

Questi, nello specifico, i servizi dell'asilo nido “Il treno magico”:

“Mamma stasera esco”: apertura serale nel nido, dalle 19,30 alle 22,30 durante il quale, oltre ai bimbi frequentanti il nido, anche i bimbi della scuola dell’infanzia e dei primi anni della primaria, cenano all’asilo con la pizza e svolgono divertenti attività e laboratori. L’iniziativa permette così ai genitori di trascorrere una serata in libertà.

“Un, due, tre stella”: laboratori ludico-creativi che si svolgeranno il sabato mattina.

Spazio giochi bambini-genitori “Il Trenino”: un servizio rivolto ai bambini dai 6 ai 36 mesi. Si tratta di 8 appuntamenti che rappresentano una bella occasione di gioco.

Fonte: Ufficio stampa

