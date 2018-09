Gli studenti del Liceo Artistico di Porta Romana all'Antica Fiera di Lastra a Signa

Gli studenti del Liceo Artistico di Porta Romana e Sesto F.no in collaborazione con Frosini Pietre di Lastra a Signa partecipano alla 237a edizione della “Antica Fiera di Lastra a Signa”, e vi invitano a scoprire, nel pomeriggio di sabato 1 settembre dalle 18.00 alle 23.00 tutti i segreti dell’arte della lavorazione della Pietra Serena. Nello stand di Frosini Pietre, dedicato all’arte scultorea su pietra si potranno seguire due studenti di 4°A sezione di Pittura e Scultura che, guidati dal prof. Spina Rocco, titolare della cattedra di Discipline plastiche e scultoree e tecniche della lavorazione del marmo e della pietra, mostreranno il processo esecutivo della lavorazione di uno stemma in pietra. Durante la serata continueranno l’esecuzione di un progetto avviato durante il percorso di alternanzalavoro in luglio, che comprende due stemmi.

Uno è lo stemma del Comune di Lastra a Signa e l’altro della Regione Toscana. Una tradizione, quella del mestiere dello scalpellino, estremamente significativa per il Comune di Lastra a Signa che reca nello stemma il simbolo di due squadre e nel nome di Lastra il legame con questo materiale. Dura ormai da qualche anno la collaborazione tra il Liceo Artistico di Porta Romana e la Frosini Pietre di Lastra a Signa. Durante il loro proficuo percorso insieme hanno realizzato lo stemma del Consorzio Chianti Classico, nell’anniversario dei suoi 300 anni di storia, due capitelli e due peducci del Campanile di Santa Maria Novella a Firenze e lo stemma del Comune di Greve in Chianti. Il completamento e la realizzazione finale dei due stemmi, del Comune di Lastra a Signa e della Regione Toscana, saranno visibili durante l’annuale edizione della “Festa del vino” a Greve in Chianti, dal 6 al 9 settembre 2018, dove i due studenti di 4°A e due compagni di 3°A della sezione pittura e scultura del Liceo Artistico di Porta Romana insieme al prof. Rocco Spina saranno ospitati nello stand di Frosini Pietre, specializzata nella lavorazione della pietra serena e nel Macigno di Greve.

Fonte: Ufficio Stampa del Liceo Artistico di Porta Romana

