L’Fc Ponsacco 1920 si aggiudica l'amichevole con la Sangiovannese

L’Fc Ponsacco 1920 vince e convince nell’amichevole di questo pomeriggio al Comunale di via della Rimembranza con la Sangiovannese, vera e propria anteprima della prossima serie D dato che entrambe le formazioni sono state inserite nel girone E e incroceranno i tacchetti anche in campionato.

La squadra di Maneschi è piacuto soprattutto per la vibrante reazione mostrata nella ripresa con la quale gli uomini di Maneschi hanno ribaltato il risultato. Dopo una prima frazione equilibrata, combattuta ma avara di emozioni da una parte e dall’altra, infatti, in apertura di ripresa (10’) passa per prima la Sangiovannese grazie a una punizione dell’ex Pontedera Disanto. E’ la molla che fa scattare la reazione dei rossoblù che, da quel momento in poi, stringono quasi d’assedio la formazione di mister Buso cogliendo prima il pareggio grazie ad un bello spunto personale di Tehe (25) che insacca dopo una lunga cavalcata palla al piede e poi siglando il punto della vittoria con Brega che prima si conquista e poi realizza (36’) il rigore che decide la sfida.

Rossoblù di nuovo in campo mercoledi 5 settembre alle 15.30 quando al Comunale di via della Rimembranza sarà di scena l’Armando Picchi.

FC PONSACCO 1920 – SANGIOVANNESE 2-1

FC PONSACCO 1920: Bulgarelli; Gremigni, Albanese, Caciagli, Colombini, Mazzanti, Mariani, Castorani, Vanni, Doveri, Brega. Nella ripresa sono entrati Boocher, Lici, Menichetti, Tazzer, Tehe, Semprini, Benericetti e Carlucci. All. Maneschi.

SANGIOVANNESE: Scarpelli, Rontini, Papini, Mazzoli, Coscini, Benedetti, Gerardini, Tacconi, Mencagli, Disanto, Mugelli. Nella ripresa sono entrati Garbinesi, Tafani, Calori, Marghi, Regoli, Diletto, Musca, Somigli e De Carlo. All. Buso.

Arbitro: Bacci di Lucca

Reti: st 10’ Disanto, 25’ Tehe, 36’ Brega (rigore)

Fonte: Ufficio Stampa FC Ponsacco 1920

