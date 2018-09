Madia (Monteluponelcuore): "Bimbi a rischio nel parco giochi della Graziani"

Il consigliere Giuseppe Madia Monteluponelcuore (FDI) segnala che il parco giochi della Graziani è in degrado: c’è mancanza di sicurezza, la zona dovrebbe essere transennata immediatamente, quando i bambini giocano a calcio la palla va troppo facilmente sulla strada, manca la pavimentazione anti trauma in gomma, obbligatoria per legge. Eppure questo giardino è frequentato da tantissimi bambini, ancora è da risolvere il problema del parcheggio selvaggio all’entrata e all’uscita della vicinissima scuola materna Rodari. Il giardino è luogo di aggregazione che dovrebbe permettere un momento di svolgo e relax per mamme e figli. Non c'è uno scivolo. E’ l'unico punto di aggregazione in zona, è l'unico dove i bambini possono correre liberi, senza il pericolo di essere investiti da scooter o macchine. “Mi auguro vivamente che il Sindaco e i nostri amministratori lascino, per qualche istante, da parte la burocrazia e i quotidiani affidamenti diretti e diventino solamente dei genitori o nonni di bambini speranzosi di vedere il loro parco bello, pulito e pieno di nuovi giochi sicuri.Mi candido anche io a collaborare e a dare una mano a mettere in sicurezza la zona e ripulirla, per risolvere una volta per tutte questa situazione. Caro Sindaco questa volta voglio fidarmi di lei e di un suo gesto tangibile di amore verso la cosa pubblica” conclude Madia.

Fonte: Monteluponelcuore

Tutte le notizie di Montelupo Fiorentino