Maurizio Landini ai cancelli della Bekaert di Figline Valdarno

Oggi Maurizio Landini sarà alle 17 davanti ai cancelli della Bekaert di Figline Valdarno, poi alle 19 partceiperà a un dibattito alla Festa Fiom Cgil a Firenze, dove domani sarà presente Francesca Re David (segretaria generale Fiom Cgil Nazionale).

E' in corso la Festa Fiom Cgil Firenze negli spazi del Circolo della Rondinella del Torrino (lungarno Soderini). Ogni sera alle ore 18 la presentazione di un libro con autore, alle 19 un dibattito, a seguire la proiezione di un film e musica dal vivo. Non mancheranno gli stand gastronomici, la libreria ed il gioco dei tappi.

Per il Segretario Generale della Fiom Cgil di Firenze Daniele Calosi “Fiom in festa è occasione per confrontarci e discutere su temi che riguardano il nostro territorio ed il mondo del lavoro. Vi aspettiamo per riscoprire la socialità e il piacere di stare insieme perché insieme siamo più forti nella quotidianità come nelle battaglie per i diritti, per la giustizia e per il lavoro”.

Il programma

SABATO 1 SETTEMBRE

h 18.00- Presentazione libro con autore:

“Nel più bel sogno. Una nuova avventura del Commissario Bordelli” di Marco Vichi, con Lorenzo Degl'Innocenti.

Coordina: Giulia Mazzoni, bookblogger

h 19.00- Corrado Formigli (giornalista) intervista Maurizio Landini (Segretario Cgil Nazionale).

h 21.00 - Cineforum:

“Scusa Ameri. Storia di un sogno strappato”.

Per rivivere la stagione di campionato 1981/82 della Fiorentina, quella del “terzo scudetto” poi sfumato nell’ultima giornata in virtù di arbitraggi che molto hanno fatto discutere.

con ospiti: Daniele Calosi, Riccardo Ventrella, Fabio Incatasciato, Giacomo Guerrini, Stefano Cecchi

h 22.00 - Spettacolo:

Maggiaioli delle Caselle live

DOMENICA 2 SETTEMBRE

h 18.00 - Presentazione libro con autore:

“1968. Un anno spartiacque di Giovanni Gozzini”.

Coordina Federico Giuliani

h 19.00 - Dibattito:

“Delocalizzazioni e diritti dei lavoratori. Il caso Bekaert” con Francesca Re David (Segretario Generale Fiom- Cgil Nazionale),delegati Bekaert Figline.

Coordina: Luca Telese (giornalista)

h 21.00 - Cineforum:

"Il mio amico Eric" di Ken Loach

h 22.00 - Spettacolo:

Dj Set - Miss Piggy

Fonte: Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze

