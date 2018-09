Migranti, Forza Italia: "Perché ci si ostina a dire di no al centro di rimpatrio?"

“Il Sindaco Nardella ha comunicato alla città che, dall'inizio dell'anno a maggio, sono 231 i migranti che a Firenze hanno avuto il diniego alla loro richiesta di asilo politico, dovrebbero quindi essere usciti dalle strutture di accoglienza in quanto irregolari ma dei quali non sappiamo più niente. Perché – sottolineano gli esponenti di Forza Italia Jacopo Cellai, Stefano Mugnai, Maurizio Marchetti, Marco Stella e Paolo Giovannini – la Regione Toscana si ostina a dire no a quel centro di rimpatrio previsto dalla legge che servirebbe esattamente a dare una sistemazione e, al contempo, controllare coloro cui non è stato riconosciuto il diritto di asilo in attesa del rimpatrio nel Paese di origine? Rossi ha sempre detto no e vorrebbe la sanatoria per tutti i casi di questo genere, oltre il 70% delle richieste fatte in Toscana e il PD non ha fatto nulla per convincerlo diversamente.

Nardella li chiama migranti fantasma, ma il suo partito in Regione c'è stato in carne ed ossa, altro che fantasmi, ed ha avuto tutto il tempo per provare a fare qualcosa che non ha mai fatto per paura di una crisi politica con Rossi che non si poteva permettere. Oggi – concludono gli esponenti di Forza Italia – ci dicono che siano quasi diecimila i richiedenti ospiti in strutture toscane. E tra questi che ne sarà di quelli che avranno il diniego? Altri fantasmi, altri rischi. Per i toscani e per gli stessi irregolari”.