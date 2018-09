Moldova tra le cipolle di Certaldo per un asilo da ricostruire

Il progetto internazionale Team Autismo Progetto Pro.Mo.Va ha creato un ponte fra Certaldo, la Toscana e la Repubblica Di Moldova . Giovedì 30 Agosto nella splendida cornice della Terrazza Calindri in Certaldo Alto più di 150 persone hanno partecipato alla cena Moldava all’interno della Cipolla di Certaldo in Sagra. I piatti tipici Moldavi hanno incontrato la cipolla di Certaldo. Un successo inaspettato che ha anche consolidato il Patto di Amicizia fra il comune di Certaldo ed il Comune Moldavo di Puhoi, siglato dai due sindaci nel Febbraio scorso.

Il ricavato della serata andrà a finanziare il progetto di collaborazione fra Team Autismo Progetto Pro.Mo.Va e Team Autismo SOS Autism Moldavo; la ricostruzione dell’asilo di Puhoi distrutto da intemperie.

I grazie vanno all’infaticabile Luigina D’Ercole del Consorzio Cipolla di Certaldo e suoi collaboratori Grazie Alla Dr. Ssa Tatiana Nogailic di Assomoldave che con il suo discorso ed il suo miele Moldavo ci ha strutto il cuore Grazie Al gruppo Team Autismo progetto Pro.Mo.Va Benedetta Bagni , Dr. Bruno Sales , Dr. Ssa Arianna Bello, Dr. Granchi.

Grazie All’Amministrazione Comunale di Certaldo Assessori Pinochi, Conforti e Arrigoni sempre pienamente disponibili alla collaborazione internazionale e sempre presenti. Grazie al Dr. Curzio Mazzi Direttore aste giudiziarie che con grande professionalità e simpatia ha battuto in asta gli oggetti d’arte Moldava ed enogastronomici. Grazie Alla Azienda Termoplast dei Fratelli Barnini ed alla Famiglia Lottini che con le loro elargizioni hanno dato il via a questa bellissima catena di solidariet.à Grazie a Viorica, Natalia e Tatiana che hanno sudato sette camicie per cucinare. Grazie a Stela Stingaci Ambasciatrice della Repubblica Di Moldova in Italia l’ultimo grazie, ma non ultimo per importanza: la Sua presenza conferisce alle iniziative un valore istituzionale innegabile, un respiro internazionale e ci permette di lavorare certi del pieno supporto diplomatico Grazie Questi eventi sono sempre svolti in piena condivisione con il Corpo Consolare Moldavo in Italia così da costruire una rete di sensibilità e conoscenza di questo piccolo grande paese.

