Nuova pavimentazione al nido di Stibbio, adesso pronto a ripartire

Conclusi gli interventi anche all'asilo nido il “Gambero Rosso” di Stibbio, inseriti nel programma dei lavori estivi alle strutture scolastiche comunali. Al rientro i bambini troveranno un pavimento tutto nuovo e qualche altre sorpresa, lavori per oltre 25mila euro di risorse comunale.

“Abbiamo sostituito la pavimentazione ormai deteriorata con una in laminato effetto legno – spiega l'assessore ai lavori pubblici Marzia Fattori -. Oltre a questo abbiamo rifatto i battiscopa, sostituito i corpi illuminanti, eseguito alcuni lavori di risanamento delle parti murarie deteriorate e imbiancato tutti gli interni. Inoltre, la parte più importante dell'intervento ha riguardato l'adeguamento di un bagno ai portatori di handicap e la risistemazione delle griglie proteggi urto che avvolgono i radiatori, oltre alla sostituzione della pavimentazione della scala che porta al piano inferiore”.

“Sono ormai in fase di conclusione molti dei lavori di manutenzione programmati in estate in molte delle scuole del territorio, durante la pausa delle attività didattiche, proprio per non intaccarne il regolare svolgimento – dichiara il sindaco di San Miniato Vittorio Gabbanini -. Anche questo intervento è stato eseguito utilizzando al massimo le risorse dell’Ente, per garantire ai bambini che già dai prossimi giorni torneranno a scuola, di avere uno spazio idoneo e adeguato dove poter fare attività in completa sicurezza”.

