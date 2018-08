Occhio pigro nei più giovani, diagnosi gratuita con gli specialisti di Ottica Colpo d'Occhio

Ottica Colpo d'Occhio

Vi siete accorti se vostro figlio o vostra figlia lacrima molto? Oppure di sera ha gli occhi rossi? Lamenta mal di testa? O ancora storce un occhio?

La vista è uno dei sensi più importanti a nostra disposizione e per questo motivo è necessario tenerla sempre sotto controllo, iniziando da piccoli!

Si può iniziare da uno screening ortottico pediatrico presso Ottica Colpo d’Occhio in viale Centofiori a Montelupo Fiorentino, di fronte alla Asl.

Si tratta di uno screening visivo volto a monitorare la salute oculare dei bambini in prima età scolare e in età prescolare. In questa fase dello sviluppo possono insorgere problematiche legate alla visione che restano più o meno latenti. È fondamentale individuare eventuali patologie precocemente e grazie all’iniziativa di Ottica Colpo D’Occhio, in collaborazione con ortottisti professionisti, è possibile. Da Ottica Colpo d'Occhio insieme ad un Ortottista effettuiamo screening visivi pediatrici per bambini da i 2 ai 12 anni.

L’Ortottica è una branca della Oftalmologia che si occupa dei deficit muscolari, innervazionali e sensoriali che colpiscono l’occhio e della loro riabilitazione.

Lo screening ortottico pediatrico è mirato a scongiurare l'ambliopia, meglio conosciuta con il nome di occhio pigro, che può portare a danni irreversibili se non diagnosticata in tempi brevi.

L’ambliopia è una patologia dell’apparato visivo estremamente frequente e pericolosa. Ne soffre circa il 4-5% dei bambini ed è considerata una delle principali cause di deficit visivo e cecità nei giovani sotto i 20 anni. Una diagnosi ed una terapia precoce possono, nella maggioranza dei casi, curare la patologia e prevenirne i disturbi permanenti in età adulta.

Prendi un appuntamento da Ottica Colpo d'Occhio venerdì 7 settembre 2018, dove un Ortottista gratuitamente sarà in grado di rilevare eventuali alterazioni visive e consigliare una visita dal medico oculista per una diagnosi definitiva e per la prescrizione del trattamento.

Ottica Colpo d’Occhio da sempre è impegnata nella cura ed il trattamento delle patologie che colpiscono la vista e l’intero sistema visivo, con collaborazioni frequenti con medici oculisti e dottori ortottici.

Da Ottica Colpo d’Occhio la passione per gli occhi è di casa.

PRENOTA LA TUA VISITA - TEL: 0571/911068

OTTICA COLPO D’OCCHIO

PIAZZA DELL’UNIONE EUROPEA 2 (VIALE CENTOFIORI – FRONTE ASL)

MONTELUPO FIORENTINO

CI TROVI SU FACEBOOK E INSTAGRAM !