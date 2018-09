Operazione a Poggio a Caiano, Bresci (Lega-Fdi): "Siamo grati alle forze dell'ordine"

Siamo grati alle forze dell'ordine per l'arresto dei 5 cinesi che effettuavano violente rapine ai danni di connazionali - afferma Diletta Bresci, capogruppo Lega-FdI in Consiglio Comunale – e che avevano una base anche a Poggio a Caiano, in cui venivano conservati i proventi dell'attività criminosa.

La sicurezza di un territorio va gestita con attenzione e competenza in modo tale da garantire ai cittadini un'ordinata e tranquilla convivenza. Per questo, quindi, è opportuno che il sindaco e l'amministrazione comunale si adoperino in fretta affinché vengano adottate, in materia di sicurezza, le misure già evidenziate dalla nostra segretaria provinciale, Patrizia Ovattoni.

Insomma – concludono i consiglieri di opposizione Diletta Bresci, Elena Chiti, Stefano Chiti e Valentina Lanzilotto – riteniamo necessario fare di più e con la massima coerenza per far sentire, non solo a parole, la vicinanza delle istituzioni ai residenti.

Fonte: Segretaria provinciale Lega

