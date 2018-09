Palio del Cerro, la diretta live

Che i giochi del Palio del Cerro abbiano inizio! Cinquant'anni di tradizione continuano a vivere ai piedi della Villa Medicea oggi, sabato 1 settembre. Porta Caracosta, Porta Fiorentina, Santa Maria al Pozzolo e Porta al Palagio si danno battaglia come ogni anno nella serie di giochi di abilità e precisione: tiro con la balestra e alla fune, corsa sui troppoli e nella bigoncia, lancio degli anelli. Lo scorso anno per Santa Liberata trionfò Porta Caracosta, giunta a 12 competizioni vinte. Al primo posto Santa Maria al Pozzolo con 21 palii vinti. In coda, dopo Porta Caracosta, Porta Fiorentina e Porta al Palagio con 8 e 7 vittorie.

Si comincia con il tiro alla balestra, cinque dardi per ogni tiratore per centrare il bersaglio nel modo più preciso possibile.

Di seguito la gallery della sfilata per le vie del borgo.

