Violenza sulle donne, Paoli (Fi): "Recuperare e potenziare l'esperienza di “Non ho paura”"

Recuperare l'esperienza di “Non ho paura” e riproporla, potenziata e aggiornata, alle donne di Viareggio e di tutta la Versilia: l'input, per l'amministrazione viareggina, arriva dal coordinamento comunale di Forza Italia e, in particolare, da Aldo Paoli, consigliere delegato al sociale nella giunta Lunardini che, nel 2009, si era fatto promotore del corso gratuito di autodifesa organizzato dalla Questura di Lucca e dal Comune.

“Dal Rapporto SDGs 2018 diffuso dall'Istat a luglio – spiega Paoli – emerge che il numero di donne vittime di violenza estrema (stupri o tentati stupri) o più efferata (uso o minaccia di usare una pistola o un coltello) non accenna a diminuire. Una tendenza che, purtroppo, è in linea con la crescente attività di accoglienza e supporto offerta nei primi mesi del 2018 dalla Casa delle Donne di Viareggio, unico Centro anti violenza di tutta la Versilia”.

Riproporre un corso teorico-pratico di autodifesa in “rosa”, sulla scorta dell'apprezzato “Non ho paura”, “è un aiuto valido e mirato – aggiunge Paoli – che una pubblica amministrazione può dare alle sue cittadine, per aiutarle a riconoscere i segnali di pericolo e riuscire a difendersi”.

“Alla sicurezza di un territorio – conclude il coordinatore locale di Forza Italia, Marco Dondolini – si può lavorare su più fronti: uno di questi è senz'altro la prevenzione specifica, rivolta ai soggetti più esposti e 'insegnata' nel modo corretto da chi opera quotidianamente in questo campo, cioè le forze dell'ordine. Siamo a disposizione dell'assessorato al sociale, per offrire la nostra esperienza e collaborare a una nuova 'edizione' del progetto 'Non ho paura'”.

Fonte: Forza Italia Coordinamento comunale Viareggio

