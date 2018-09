Il Pd Montespertoli apre al dialogo: telefono, mail e contatto Facebook per i cittadini

Ascoltare, ascoltare, ascoltare: è questo l'obiettivo che il Partito democratico di Montespertoli ha perseguito in questi mesi.

“Nel corso dell'anno abbiamo incontrato e continueremo ad incontrare le realtà del territorio con la volontà di mantenere un confronto franco e serio sullo sviluppo di Montespertoli- dichiara il segretario del Pd cittadino Giuseppe Statello- Vogliamo che i cittadini si riapproprino della politica locale, che abbiano modo di farsi sentire, e come Pd ci offriamo come interlocutori di chiunque abbia a cuore il futuro della nostra comunità e alcune priorità: uno stile di amministrazione più aperto e vicino ai cittadini del capoluogo e delle frazioni, valorizzazione del territorio e delle nostre bellezze, politiche educative e culturali d'avanguardia, sostegno ai giovani e ai tanti ragazzi che vogliono impegnarsi per il nostro comune.

"La nostra speranza – continua Statello- è che le persone che vogliono impegnarsi in un progetto di cambiamento di Montespertoli ci raccontino la loro idea. La politica si fa aprendosi e per questo chiediamo a tutti coloro che hanno nuove proposte di confrontarsi con noi e lavorare insieme. Contattateci attraverso la pagina Facebook 'PD Montespertoli', l'indirizzo pdmontespertoli@gmail.com e il numero 3382716480: saremo felicissimi di incontrarvi per discutere del futuro della comunità".

