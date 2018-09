Picchia la fidanzata e prende a calci e pugni gli agenti intervenuti per calmarlo. Protagonista un inglese di 30 anni. L’uomo che si trovava in un albergo, a Livorno, insieme alla fidanzata di 26 anni anche lei inglese, è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Secondo quanto accertato dalla polizia, il giovane la notte scorsa ha colpito ripetutamente la compagna nel corso di una lite provocandole la frattura del naso e contusioni multiple giudicate guaribili in 30 giorni. Alla vista degli uomini della volante, intervenuti su richiesta del personale dell'albergo per soccorrere la donna, l'uomo ha colpito anche gli agenti che sono riusciti a bloccarlo e portarlo in questura. Dopo il giudizio direttissimo il 30enne è stato trasferito nel carcere di Livorno.

