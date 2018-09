Ritrovano ciclomotore rubato, già riconsegnato alla proprietaria

Hanno notato un ciclomotore in sosta e da alcuni particolari hanno sospettato che potesse essere stato rubato. E così hanno recuperato il mezzo e restituito alla proprietaria. L’episodio risale a questa mattina. Gli agenti del Reparto Analisi e Strategie hanno notato un ciclomotore in sosta via Cecioni. Alcuni indizi, come il bloccasterzo forzato, hanno fatto scattare il sospetto che fosse rubato. E i controlli hanno confermato l’intuizione degli agenti: il mezzo è risultato rubato il 26 agosto sempre in zona Isolotto. È stata immediatamente contattata la proprietaria, una cittadina filippina di 45 anni, che è arrivata subito negli uffici della Polizia Municipale accompagnata dal fratello. I due hanno espresso agli agenti la loro felicità: il motorino era l’unico veicolo che possedevano per gli spostamenti legati alla quotidianità e al lavoro.

Fonte: Comune di Firenze Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze