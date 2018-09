Secondo appuntamento con In...canto Festival Pisa a Calambrone

Domenica 2 settembre a partire dalle 20.30 presso il Coffee Street del Calambrone in Viale del Tirreno 86 si svolgerà la seconda e ultima serata di qualificazione di In...canto Festival Pisa. Sul palco i concorrenti che si sfideranno a colpi di canzoni (3 brani ciascuno) e un pubblico che deciderà con il proprio applauso chi raggiungerà nella finale dell'8 settembre, nella sfida finale, i già qualificati Simone Pe', Sara Gordiani e Donatella Vanni. In gara Francesca Iori, Samuele Pecorella, Stefano dell'Agnello, Luciana Ragazzo e Massimo Tenaglia. Si inizierà a partire dalle 20.30 con una buona cena servita con antipasto, due primi, acqua e vino a 15 euro, a partire dalle 21.30 entrata con consumazione obbligatoria 5 euro. A condurre la serata il cabarettista toscano Andrea Magini, protagonista insieme a Graziano Salvadori il giovedi' del Gran Cabaret made in Tuscany, coadiuvato dal grande mago Calandrino. In caso di maltempo la serata si terrà all'interno del locale.

Prenotazione tavoli, cena e dopocena, obbligatoria al numero 331/4100884 Susy oppure whattsapp al 333/5692147 Antonella.

