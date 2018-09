Si terrà giovedì 6 settembre alle 19 l’inaugurazione della sede del Club del Giallo in piazza Rapisardi 6 a Colonnata, Sesto Fiorentino (Firenze).

Costituita nel 2016, l’associazione senza fini di lucro Il Club del Giallo ha come obiettivo quello di promuovere la lettura, in particolare quella di genere gialla, noir e thriller in tutte le sue forme.

Grazie alla generosità dei soci che hanno contribuito con le loro donazioni librarie, oggi l’associazione ha un patrimonio che supera i mille volumi e una cinquantina tra Dvd e Vhs tra film e serie tv di genere giallo e noir. Alcuni libri, donati dai soci, sono stati “salvati” da una fine ingloriosa proprio mentre stavano per essere buttati nei cassonetti dei rifiuti. I soci li hanno recuperati, ripuliti e oggi sono presenti nella nuova sede.

Questo materiale sarà messo a disposizione dei nostri soci per la lettura e la visione. Il Club del Giallo da tempo collabora con alcune biblioteche della zona, tra cui la Biblioteca Civica e la biblioteca Ragionieri, inoltre ha un proprio programma di radio web su Radio Geronimo e uno specifico su Sesto Tv. Da alcuni anni è nato anche un blog (clubdelgiallo.wordpress.com) dove i soci scrivono piccole recensioni su libri e serie tv.

Quest’anno il Club del Giallo sarà ospite, nello stand di Giallo Pistoia, della manifestazione letteraria fiorentina Libro Aperto alla Fortezza da Basso dal 28 al 30 settembre.

Fonte: Club del giallo

