I vigili del fuoco del comando di Pisa, sono intervenuti in Piazza dei Miracoli, per un soccorso a persona sulla torre pendente al quarto anello, in supporto al personale sanitario del 118. Sul posto sono stati inviati tre automezzi e dieci unità. Impiegati per le operazioni di soccorso anche personale SAF (speleo alpino fluviale)

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

