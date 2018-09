Striscione Forza Nuova a Pistoia, la condanna del mondo politico

"Ho appreso con sconcerto la notizia dell'atto compiuto da Forza Nuova nei confronti della Diocesi di Pistoia. È un gesto la cui gravità non può essere sottaciuta. Voglio esprimere alla Diocesi e al vescovo Fausto Tardelli non soltanto il mio sostegno per l'azione che sta svolgendo ma anche l'apprezzamento per l'equilibrio con cui, anche negli ultimi giorni, sta affrontando questioni assai delicate per la nostra comunità.

Non si può che accogliere l'appello della Diocesi ad evitare toni esasperati, considerazione che sento rivolta prima di tutto a chi ha responsabilità politiche e che mi auguro diventi patrimonio comune".

Rossi: «Solidarietà a Monsignor Tardelli e alla Diocesi di Pistoia»

«Al monsignor Tardelli e alla Diocesi di Pistoia esprimo tutta la mia solidarietà. Ieri di fronte alla sede della vescovado è apparso uno striscione che li “accusa” di essere schierati per l’accoglienza e l’umanità. Un nuovo episodio fascista e xenofobo di incitazione al linciaggio, che condanno. Gli autori di quest’oltraggio devono essere assicurati alla giustizia».

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Pistoia