Variante al Regolamento Urbanistico, Picchianti (Fratelli d'Italia) chiede una proroga di 30 giorni

Sull'urbanistica, la nostra Amministrazione comunale si sta giocando una fetta importante di credibilità del suo mandato che sta volgendo al termine. Dopo fantomatiche "tangenziali" sull'argine dell'Arno, l'idea di rimodellazione di una già maltrattata Piazza Montanelli e medievali torri con restyling avveniristici, cittadini e addetti ai lavori sono costretti a studiarsi una delibera agostana in tutta fretta e prima che scadano i termini per poter presentare osservazioni di sorta.

Piccole "sviste" come il mancato avvertimento dei Capigruppo, vanno ad inficiare se non la regolarità formale, sicuramente quell'opportunità politica di condivisione di temi così importanti e così centrali nella vita di ogni amministrazione.

Essere a lavoro l'8 di Agosto per una giunta è sicuramente cosa meritoria, ma è quantomeno singolare che sia stato scelto proprio questo periodo, a cavallo del ferragosto, per affrontare determinazioni così importanti e strategiche. La grande stima nei confronti dei nostri concittadini avrà portato la Giunta a pensare che tutti fossero pronti - anche sotto gli ombrelloni e su sentieri di montagna - ad accorgersi della breve apparizione negli atti più recenti dell'Albo pretorio.

Così come ha fatto Forza Italia con Testai, siamo anche noi a chiedere una proroga di 30 giorni per il periodo delle osservazioni che non porterebbe nessun nocumento e andrebbe verso l'esclusivo interesse della comunità.