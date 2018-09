Vigile del fuoco ferito durante un intervento. E’ accaduto in via dello Storione a Principina a Mare (Grosseto). L'uomo, 57 anni, secondo una prima ricostruzione, stava lavorando per la messa in sicurezza di alcune piante pericolanti quando è stato colpito alla testa da un grosso ramo. Subito soccorso dal 118 è stato trasportato all'ospedale Misericordia di Grosseto, da qui è stato poi trasferito con l'elisoccorso Pegaso a Le Scotte di Siena.

