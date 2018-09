Anima Mundi, online i tagliandi di ingresso per i concerti

A partire da martedì 4 settembre alle ore 10.00 sarà possibile prenotare i concerti di Anima Mundi. La prenotazione dei tagliandi per tutti i concerti in programma può essere effettuata solo onlinewww.vivaticket.it, fino a esaurimento dei posti disponibili. La prenotazione online termina in ogni caso alle ore 18 del giorno del concerto. L’accesso alla biglietteria online prevede una registrazione e con lo stesso nominativo possono essere prenotati fino a un massimo di due ingressi per ogni concerto. I voucher così ottenuti possono essere convertiti con il regolare biglietto di ingresso solamente il giorno stesso del concerto scelto presso la biglietteria Anima Mundi, dalle ore 10 alle ore 19.30, orario continuato. A partire dalle ore 19.30 di ogni giorno di concerto i biglietti non ritirati vengono rimessi in distribuzione per il concerto della serata solo presso la biglietteria Anima Mundi.

La diciottesima edizione di Anima Mundi, rassegna Internazionale di Musica Sacra, organizzata dall’Opera della Primaziale Pisana con il contributo della Fondazione Pisa e del Comune di Pisa e con il sostegno di Gi-Group agenzia per il lavoro, si terrà in Cattedrale e Camposanto dal 7 al 20 settembre. In occasione dei 900 anni della consacrazione della Cattedrale, Anima Mundi propone un cartellone che alterna negli ormai tradizionali sette concerti la conferma della sua vocazione a portare in Toscana le realtà più prestigiose della musica sinfonica e cameristica internazionale, e novità di grande rilievo.

La novità più rilevante è sicuramente la nomina del nuovo Direttore artistico, Daniel Harding, ancora una volta un direttore d’orchestra fra i più importanti di oggi, che succede a sir John Eliot Gardiner, alla guida della rassegna per dodici edizioni. Inglese, cresciuto alla scuola di sir Simon Rattle e Claudio Abbado, a meno di vent’anni ha avviato una carriera che l’ha portato sul podio delle maggiori orchestre del mondo, con molte significative presenze in Italia, specialmente alla Scala, e già ospite di Anima Mundi nel 2006. Dopo essere stato Direttore principale della Mahler Chamber Orchestra, della quale è tuttora Direttore onorario, dal 2007 è Direttore principale dell’Orchestra Sinfonica della Radio Svedese. Un’altra novità è l’intensificarsi della valorizzazione dei gruppi giovanili che ha sempre costituito uno dei temi di Anima Mundi.

