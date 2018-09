Barca affonda al largo di Piombino, in salvo due persone

Due persone hanno rischiato di affogare quando la loro barca è andata a fondo al largo di Piombino. È successo verso le 9.30 di oggi, domenica 2 settembre, e sono intervenuti sia i vigili del fuoco sia la capitaneria di porto e la polizia.

La squadra la squadra antincendio portuale è intervenuta nei pressi della diga foranea del porto per soccorrere un natante che stava imbarcando acqua a causa di una via d'acqua nello scafo; l'imbarcazione era in procinto di affondare. A bordo si trovavano due persone che sono state soccorse e trasportate a terra da un gommone della Polizia di Stato.

La barca è semi-affondata, con la sola prua che emerge dall'acqua. La Capitaneria di Porto disporrà per il recupero.

