Ritrovata la 47enne scomparsa a Siena dall'ospedale Le Scotte

Era scomparsa pochi giorni fa da Le Scotte, adesso è stata ritrovata. Alle 2.20 di oggi, domenica 2 settembre, la degente 47enne che si era allontanata dalla struttura ospedaliera di Santa Maria alle Scotte di Siena, facendo perdere le sue tracce alcuni giorni fa, si è presentata spontaneamente presso il pronto soccorso.

Le ricerche, in corso da alcuni giorni, sono pertanto state terminate: era stato setacciato l'intero ospedale con l'ausilio di cani molecolari, elicottero e droni. Sono in corso accertamenti clinici per valutare lo stato di salute della paziente.

Non si conoscono i dettagli della sparizione, ma l'allarme è rientrato e la donna ha potuto riabbracciare i familiari, tra cui il fratello che aveva lanciato l'appello su Facebook.

"Una notizia che ci rincuora", ha detto Valtere Giovannini, direttore generale Aou Senese, "siamo molto contenti per la sua famiglia che ha vissuto tre giorni di grandi preoccupazioni. Ringraziamo la Prefettura, le Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco e le Istituzioni per la grande collaborazione e tutto il personale che ha partecipato attivamente alle ricerche con grande impegno e generosità".

