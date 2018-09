Matrimonio 'Ferragnez', Castelfiorentino c'è: presente il maestro-fotografo David Bastianoni

Il matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni è stato uno degli eventi più seguiti in Italia negli ultimi tempi e vede protagonista anche un pezzo di Empolese Valdelsa. Come riporta su Facebook il sindaco di Castelfiorentino Alessio Falorni, il fotografo scelto per il matrimonio 'Ferragnez' è David Bastianoni.

Originario di Castelfiorentino, Bastianoni è uno dei fotografi di matrimoni più noti in Italia e nel mondo: ha fotografato riti di ogni religione e, cosa molto importante, ha vinto ben quattro WPPI, premi internazionali dedicati ai fotografi di nozze.

"A Noto, in Sicilia, dove hanno deciso di sposarsi, si sono riversate migliaia di persone solo per assistere. Il Sindaco del paese ha dichiarato che si aspettano un indotto da un paio di milioni di euro all’anno per diversi anni. Comunque il centro del mondo resta Castelfiorentino, e quindi in qualche modo troveremo il modo di essere presenti anche noi al matrimonio dell’anno. Per esempio tramite il Maestro David Bastianoni, numero uno della fotografia per matrimoni (e non solo) del mondo" ha scritto Falorni.

