Staffoli torna nel Medioevo, successo di pubblico per la festa 'longobarda'

Chi è arrivato a Staffoli domenica 2 settembre ha preso la macchina del tempo ed è finito direttamente nel 574. 'Arrivano i Longobardi' era il tema dell'ottava edizione della Festa Medievale e l'arrivo del popolo nordico ha coinciso con un gran successo di pubblico, dato che centinaia di persone sono arrivate nella frazione di Santa Croce sull'Arno. La festa è organizzata da Staffoli Eventi col patrocinio del Comune.

Dopo i convegni di sabato 1 settembre e l'ecopasseggiata 'storica' della domenica mattina, il pomeriggio e la sera del 2 settembre sono stati dedicati alle rievocazioni storiche. Dapprima la sfilata ha occupato tutta la strada centrale, via Livornese, con quasi duecento figuranti in costume; in seguito il palcoscenico è diventato Parco della Rimembranza, dove è stata messa in scena, con fedele attaccamento alla storia, una battaglia tra longobardi e romani. Tra il serio e il faceto il 'Processo' con cui si è chiusa la festa domenica sera, anch'esso con molti staffolesi protagonisti sia come attori sia come pubblico.

Soddisfatto il pubblico, che ha visto anche ospiti interregionali come l'associazione Benevento Longobarda e internazionali come i 'gemelli' di Salindres. Ottimo il riscontro per il mercatino in piazza Panattoni e per il banchetto lungo via Livornese. Presenti (e divertiti) anche il sindaco Giulia Deidda e parte della giunta comunale di Santa Croce. In definitiva è stata una giornata importante per Staffoli Eventi e Staffoli, se si escludono il timore per il tempo - che ha tenuto benissimo - e l'inconveniente dell'incidente nella vicina via Indipendenza.

Gianmarco Lotti

