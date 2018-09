Festival Suoni e Colori, successo a Rignano per il primo evento

Un pubblico caldo e numeroso ha riempito la Pieve di San Leolino per il primo evento dell'edizione 2018 di Festival Suoni e Colori in Toscana.

Alla presenza del Sindaco Daniele Lorenzini e del Vicesindaco Tommaso Cipro, il quartetto ha cantato a cappella davanti a una platea appassionata come non mai.

Italian Swingtet, ovvero quattro artisti del coro del Maggio Musicale Fiorentino provenienti da esperienze musicali prevalentemente classiche, ma che singolarmente hanno sempre praticato i più differenti generi, rimanendo fermamente convinti che non esista un genere migliore di un altro ma solo della buona o cattiva musica. Il loro repertorio spazia dalla musica antica (talvolta rielaborata jazzisticamente) alle melodie popolari europee e sudamericane, agli spirituals, blues e gospel, allo swing, alla rivisitazione di brani italiani degli anni 20 – 30 fino ad arrivare ad interpretazioni di classici del rock d’autore quali “Hallelujah” di Leonard Cohen, proponendo originali arrangiamenti per quartetto vocale. Il tutto eseguito “a cappella” (ovvero senza l’ausilio di altri strumenti se non le quattro voci in un impasto sonoro impeccabile).

Fonte: Comune di Rignano sull'Arno - Ufficio Stampa

