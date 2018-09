Giacomo Giannarelli e Eugenio Giani in visita al museo Carmi

Domani alle 11,30 il presidente del gruppo M5S Toscana Giacomo Giannarelli visiterà il museo Carmi di Carrara. Assieme a Giannarelli saranno presenti il presidente del Consiglio regionale e membro della Casa Buonarroti, Eugenio Giani; il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale e l'assessore alla Cultura del Comune di Carrara Federica Forti. Scopo della visita sarà quello di approfondire le possibilità di sviluppo del Carrarese e della Lunigiana. "In campagna elettorale - spiega Giannarelli - abbiamo promesso un cambio di passo in quella che è l'attenzione verso la cura e le potenzialità di territori rimasti fin troppo spesso penalizzati da un'azione politica firenzecentrica. È il caso anche dell'area delle Apuane e della Lunigiana, una porzione di Toscana ricca di tesori da far scoprire ed emergere. L'invito che rivolgerò a Giani sarà proprio quello di porre maggiore attenzione alle periferie della nostra regione. Il M5S - conclude Giannarelli - ha garantito ai cittadini che le cose, anche per quanto riguarda lo sviluppo di settori strategici quali cultura e turismo, sarebbero cambiate. Promesse fatte in un clima di grandi lacune pregresse cui sono seguiti, comunque, i fatti: come nel caso della nostra mozione sui cammini danteschi approvata in Regione e il lavoro di squadra portato avanti a più livelli istituzionali".

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Carrara