I vigili del fuoco di Livorno sono intervenuti in vicolo delle Guglie, angolo Corso Amedeo. Poco dopo mezzogiorno di oggi, domenica 2 settembre, si è verificato un incendio in una camera di un appartamento non abitato. Una donna, residente nell’appartamento adiacente, è stata soccorso dal personale sanitario del 118 e accompagnata per accertamenti presso l'ospedale. Non risultano danni strutturali all’immobile. Non ci sono altre persone coinvolte né problemi strutturali.

