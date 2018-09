Liberazione di Lucca, il premio Coraggio Morale alla signora Ortensia Mele

Il primo “Premio Coraggio Morale” è stato assegnato dalla Commissione incaricata alla signora Ortensia Mele di Roseto degli Abruzzi, in riconoscimento della sua spontanea generosità e del senso di comune umanità dimostrata sia con la concessione d'uso della sua casa a Lucca ad una famiglia proveniente dalla Siria salvata dal conflitto attraverso l'iniziativa "Corridoi Umanitari" promossa della Comunità di Sant'Egidio, sia con il suo continuo coinvolgimento dimostrato nei confronti della famiglia ospitata.

Il Premio verrà consegnato in occasione delle celebrazioni del 74° anniversario della Liberazione di Lucca, previste per il 5 settembre alle 15,30 a Palazzo Santini, alla presenza del presidente della Provincia Luca Menesini e del sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, di Andrew Adams ed Ann Bewicke-Copley della Monte San Martino Trust, di Silvia Angelini per l’Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea in provincia di Lucca e di Luca Andreozzi per la Comunità di S. Egidio.

L’iniziativa è promossa dalla Monte San Martino Trust (MSMT), dall'Istituto storico della Resistenza e dell'Età contemporanea in provincia di Lucca (ISREC), dalla Scuola della Pace della Provincia di Lucca e dalla Comunità di Sant'Egidio di Lucca.

Il premio è stato istituito dalla MSMT nell’ambito del programma "Coraggio Morale" per riconoscere e incoraggiare gesti analoghi a quelli di quei cittadini italiani che, nel 1943-45, di fronte a rifugiati in grande bisogno di aiuto, non esitarono a condividere i loro beni e a dare loro rifugio e soccorso, mettendo a rischio la propria stessa vita. ll premio “Premio Coraggio Morale” è inteso come un riconoscimento alla memoria di quei generosi gesti di solidarietà, dimostrandone l'attuale importanza. La finalità del premio è quella di promuovere nei nostri tempi comportamenti analoghi nei confronti di persone in situazione di bisogno, perpetuando così l’esempio dato dagli italiani allora e confermando il valore storico che la vicenda di San Martino conserva ancora oggi.

Monte San Martino Trust (MSMT) è un’Associazione con sede in Inghilterra, fondata nel 1989 da J. Keith Kilby, ex prigioniero di guerra in Italia, insieme con altri veterani della seconda guerra mondiale. Il suo obiettivo principale è quello di organizzare iniziative in riconoscenza e memoria del coraggio morale dimostrato dai civili italiani che, dopo l'armistizio del 1943, durante l'occupazione tedesca e sotto il regime della Repubblica Sociale Italiana, assicurarono, con loro rischio personale, la sopravvivenza di migliaia di soldati alleati fuggiti dalla prigionia e ricercati.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio Stampa

