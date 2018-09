Muore mentre si trova in bosco, tragedia a Poggio Adorno

Un sessantenne è morto nella mattinata di oggi, domenica 2 settembre, tra Santa Croce sull'Arno e Fucecchio. Nella zona chiamata Poggio Adorno, che fa da confine tra i due comuni, è presente una boscaglia nella quale è venuto a mancare il sessantenne.

Non sono ancora note le cause del decesso, ma si presume si tratti di un malore mentre era in bosco per compiere alcuni lavoretti. Il fatto è avvenuto poco dopo le 9 e sono stati allertati subito i soccorsi: sul posto una automedica e un'ambulanza della Pubblica Assistenza di Fucecchio, ma per l'uomo non c'è stato niente da fare.

Presenti in via Poggio Adorno anche i carabinieri di Fucecchio, che hanno svolto i rilevamenti del caso.

Morto un 65enne

La vittima aveva 65 anni e risiedeva nel comune di San Miniato. Si chiamava Michele Caputo e da poco era in pensione dopo una vita passata in conceria. Appassionato di caccia e di boschi, si trovava a Poggio Adorno con un amico e sarebbe morto alla fine della salita per Galleno, andando verso nord. Lì è presente uno spazio, proprio a metà tra Santa Croce e Fucecchio, e in quel luogo un malore avrebbe colpito Caputo.

