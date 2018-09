Musica e beneficenza, a Firenze una giornata dedicata ai Pink Floyd

Pink Floyd Fans Club Toscana organizza la serata di Rock e Beneficenza in favore dell’ associazione Barth Italia Onlus, che si terrà il 7 Ottobre 2018 - dalle ore 16 alle ore 23 - al Teatro di Cestello in Piazza di Cestello,4 a Firenze, nel cuore di San Frediano. Durante la serata si esibiranno 2 famose cover band dei Pink Floyd: i Floydian Pink Floyd Tribute Band e i SYNAPSE - Pink Floyd Tribute. Una buona occasione per uscire dal mondo virtuale dei social network, dove è nata l’Associazione Pink Floyd Fans Club Toscana, per trascorrere una serata ascoltando buona musica con un occhio rivolto alla solidarietà, l’Associazione Barth Italia Onlus che si occupa della Sindrome di Bart, malattia rara legata ad un disordine del cromosoma X che provoca un alterato metabolismo dei fosfolipidi. La serata è rivolta agli amanti del Rock dei Pink Floyd ed è adatto anche alle famiglie, i biglietti sono numerati e permettono l'accesso alle poltroncine, durante la serata verrà offerta un’ Apericena a base di prodotti tipici toscani. Il costo del biglieto è di € 25 le prenotazioni si chiuderanno Venerdì 5 Ottobre.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze