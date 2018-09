Palazzo Pretorio a Prato, gli orari per il mese di settembre

Torna settembre e porta con sé il consueto orario di apertura di Palazzo Pretorio che, dopo la variazione di agosto, tornerà a essere regolarmente visitabile tutti i giorni, martedì escluso, dalle 10.30 alle 18.30, ultimo ingresso alle 18. A partire da domani, sabato 1° settembre, il Museo torna ad aprire le porte a visitatori e turisti con orario continuato dalla mattina al tardo pomeriggio per dare loro l’opportunità di scoprire capolavori di maestri di assoluto valore come Filippo e Filippino Lippi, Bernardo Daddi, Giovanni da Milano e Lorenzo Bartolini ma anche l’affaccio suggestivo sui tetti della città dalla terrazza panoramica. Nel mese di agosto c’è da registrare intanto il buon flusso di visitatori che ha segnato oltre 1100 ingressi, con un picco di 530 nella sola giornata di Ferragosto

Con settembre tornano inoltre puntuali nel fine settimana gli appuntamenti con le visite guidate (il sabato alle 17 e la domenica alle 11) tra i tesori della collezione permanente in compagnia di una guida esperta. Le visite sono offerte gratuitamente senza alcun supplemento sul biglietto di ingresso che, ricordiamo, è di 8 euro intero e di 6 euro ridotto. La macchina organizzativa di Palazzo Pretorio ha inoltre già in ponte due diverse iniziative, la prima domenica 16 settembre La magia dei colori prevede una divertente attività didattica per famiglie, mentre giovedì 20 settembre è previsto un laboratorio sul dolce e l’arte in compagnia del maestro pasticcere Massimo Peruzzi. Sempre a settembre, sabato 8, in concomitanza con i festeggiamenti del Corteggio storico e le celebrazioni della Sacra Cintola in Duomo, il Museo sarà regolarmente aperto, ricordiamo infine che grazie alla convenzione con Settembre, Prato è spettacolo per chi si presenterà al Museo con il biglietto di uno degli eventi della rassegna è previsto lo sconto speciale 2x1.

Fonte: Ufficio stampa

