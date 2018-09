Fratres Orentano, inaugurata Piazzetta dei Donatori di Sangue

Orentano ha la sua Piazzetta dei Donatori di Sangue. Nella frazione di Castelfranco di Sotto è stato inaugurato ieri, sabato 1 settembre, uno spazio attiguo a piazza San Lorenzo e dedicato a tutti coloro che decidono di donare il sangue. L'inaugurazione è avvenuta nello stesso giorno in cui il gruppo Fratres celebrava la quarantacinquesima festa di compleanno.

La piazzetta è stata una delle prime aree a Castelfranco a essere adottata da un'associazione, in questo caso Fratres. Il sindaco Gabriele Toti ha espresso su Facebook la soddisfazione per l'evento: "Sono convinto che questa intitolazione rappresenti un riconoscimento simbolico alla donazione del sangue ed ai valori che sono alla base di questo atto. È una forma concreta aiuto, di solidarietà, di sostegno ad una persona in difficoltà. Le due caratteristiche della donazione, la gratuità e l'anonimato, ne danno un valore ancora più forte".

