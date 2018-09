Piscina di Massarosa, Coluccini: "Pannelli sul tetto troppo rumorosi"

I motori di raffreddamento dei pannelli fotovoltaici sul tetto della piscina Comunale di Massarosa sono troppo rumorosi e disturbano non poco la tranquillità di chi ci abita vicino.

È una delle tante questioni create e ancora irrisolte da questa giunta.

I cittadini che subiscono da qualche anno sono stati fin troppo pazienti nei confronti dell’amministrazione Comunale attuale, accettando e sopportando per qualche anno il temporaneo spegnimento del sistema di raffreddamento tramite un timer per alcune ore notturne e una piccola pausa pomeridiana, ma è evidente che le regole valgono per tutti, compresa l’amministrazione Comunale che deve provvedere a regolarizzare adeguatamente la problematica.

Nei prossimi giorni effettuerò un sopralluogo personale all’impianto per valutare l’attuale situazione e se sia possibile mettere dei pannelli fonoassorbenti per mitigare e risolvere il problema che gli Assessorati di Mariano Donati ai Lavori Pubblici e Damasco Rosi alle Società Partecipate non hanno finora adeguatamente considerato nonostante di tempo ne sia ormai trascorso.

A chiarezza di informazione è bene precisare che è un problema che deve risolvere l’amministrazione Comunale e non riguarda in alcun modo la società che gestisce la piscina Comunale.

Alberto Coluccini, Consigliere Comunale

