Controllo di Vicinato, Mori (Ancdv): "Felici che Poggibonsi continui il percorso"

"Come referente regionale per l'Associazione Nazionale Controllo di Vicinato non posso che essere felice della scelta del comune di Poggibonsi di proseguire il percorso del Controllo" fa sapere Mori Mauro di ANCDV.

"Lo scorso marzo inviammo proposta di incontro al Sindaco di Poggibonsi e da lì abbiamo continuato con questo splendido progetto, formando già molti cittadini consapevoli grazie alla preziosa formazione specifica fornita gratuitamente dall'ANCDV attraverso il noto criminologo Dr. Francesco Caccetta, che da decenni si occupa di sicurezza a livello nazionale" continua Mori.

"Un progetto di volontariato, apolitico ed apartitico, che prevedere la formazione ed informazione gratuita dei residenti, già ben accolto dai cittadini Poggibonsesi, il quale - anche grazie la diffusione del progetto a mezzo della pagina Facebook "Controllo di Vicinato Poggibonsi" - ad oggi consente a molti residenti di riconoscere e neutralizzare le vulnerabilità situazionali e comportamentali quotidiane, oltre che segnalare in tempo reale alle Forze dell'Ordine persone, eventi, situazioni o veicoli sospetti, prima che questi possano tradursi in reati compiuti. Siamo davvero lieti della presa di coscienza verso un problema reale e importante, come quello della sicurezza residenziale, da parte dell'Amministrazione Comunale. Come già accaduto per tanti altri comuni toscani, per quanto ci riguarda, continueremo ad assistere ogni cittadino, gruppo, associazione ed Amministrazione ci chieda supporto per l'implementazione e buona riuscita del programma CDV. Come diciamo sempre in ANCDV "l'unione fa la forza" e la condivisione di idee, progetti, informazioni, proposte e perplessità è sempre fonte di successo, soprattutto quando si tratta di progetti di solidarietà sociale, fatti da persone per altre persone. Insieme si può tutto" conclude Mauro Mori, referente Toscana per l'Associazione Nazionale Controllo del Vicinato.

Fonte: Ufficio stampa

