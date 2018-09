A Pontassieve arriva la mostra 'Floritudine' di Gregory Blanche

Si inaugura giovedì 6 settembre alle ore 17 nella Sala delle Eroine del Palazzo Comunale la mostra “Floritudine” di Gregory Blanche. Il tema centrale di questa esposizione sono i fiori. L’artista statunitense - nato Berkeley, ma residente da tempo nel nostro paese – ci “regala” una serie di soggetti floreali, isolati in un interno con una tenue luce che proietta vagamente la loro ombra su una parete. Una sequenza di dipinti che li ritrae come in un catalogo illustrato, quasi fossero soggetti per le voci di un volume di botanica. E in più sono senza vasi. Sono piante nude, ma piene di vitalità.

Gregory Blanche è un pittore che nasce a Berkeley ed emigra a Firenze seguendo le orme del realismo. Qui trova dei maestri che gli permettono di crescere artisticamente e di acquisire l'essenza del mestiere. Questa è la terza mostra personale di Gregory, che si aggiunge alle partecipazioni in mostre collettive in Italia e negli Stati Uniti. www.gregoryblanche.com

La mostra rimarrà visitabile fino all’8 ottobre dal Lunedì al Venerdì h. 8.30/12.30, Martedì e Giovedì anche 15.15/17.45, sabato 9-12.

Fonte: Comune di Pontassieve - Ufficio Stampa

