Potevo farlo anch’io, a Pontassieve la mostra fotografica sui campi Saharawi

“Potevo farlo anch’io” questo il titolo della mostra fotografica che dal 7 al 9 settembre sarà proposta in anteprima nello spazio culturale de “Le muratine” di Pontassieve in occasione del festival Cookstock. La mostra – curata da Chiara Cappelli - raccoglie una serie di scatti realizzati durante l’ultima missione dell’Associazione Saharawinsieme Onlus insieme a una delegazione del Comune di Pontassieve nei Campi Profughi Saharawi a sud di Tindouf (Algeria).

“Potevo farlo anch’io” – spiega la curatrice - è una frase che ognuno di noi ha detto almeno una volta visitando una mostra fotografica o di arte contemporanea, non riuscendo ad evincere dove fosse l’eccezionalità di un’opera assurta alla categoria di ‘arte’. La mostra in anteprima al Le Muratine (e che sarà poi riproposta nei prossimi mesi ndr), si propone di dimostrare l’effettiva possibilità di essere ‘artisti per un giorno’, di poter creare qualcosa che vada oltre l’estemporaneità di uno scatto. E tutto questo senza la necessità di dotarsi di particolari strumentazioni tecniche, ma semplicemente facendo quello che ogni giorno facciamo: prendere in mano il nostro smartphone e scattare delle foto”

Gli scatti e le immagini sono stati realizzati nell’ultima missione nel deserto dalle persone presenti che hanno sentito la necessità di ‘fermare’ immagini e istanti del viaggio scattando foto con il proprio telefonino. Quegli scatti, fatti a volte con la leggerezza di un gesto iterato per abitudine, hanno da subito catturato l’essenza di luoghi e persone ammantati, nella loro semplicità, di una straordinaria potenza visiva ed emotiva. I suggestivi contrasti cromatici fra il blu terso del cielo e i colori caldi della sabbia fanno da scenario a un ideale set fotografico allestito nella precarietà di luoghi che hanno radici altrove, in una patria vicina ma irraggiungibile. In una patria della sono state private le persone che vediamo sorridere, correre, giocare, vivere nelle foto esposte. Bambini, ragazzi, adulti e anziani incrociati durante questo viaggio e che con meravigliosa spontaneità e sincera partecipazione si sono prestati a diventare per pochi attimi perfetti modelli, capaci di regalare ad ogni scatto unicità e simpatetica suggestione. Nella naturalezza che li contraddistingue, nella fierezza che li determina come persone e come popolo, nell’autodeterminazione che attendono, ma che già gli appartiene e che filtra attraverso i loro sguardi.

Fonte: Comune di Pontassieve - Ufficio Stampa

