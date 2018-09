Presentato il Palio di Signa dipinto da Anna Maria Guarnieri

Nella splendida cornice della chiesa di San Lorenzo hanno avuto, con la presentazione del Palio e con l'abbinamento degli arcieri ai quattro popoli di Signa, inizio le cerimonie che si concluderanno nel giardino dell'Edera il prossimo venerdì. I popoli di San Lorenzo, di Santa Maria, di San Miniato e di San Giovanni si contenderanno quest'anno l'opera di Anna Maria Guarnieri che ha scelto come elemento centrale dl suo dipinto la figura della Beata Giovanna.

Il presidente del Corteo Storico Lorenzo Gori ha espresso il suo apprezzamento per il prezioso dono offerto dalla celebre artista sottolineando l'importanza dei riferimenti religiosi presenti nel palio. Per l'Amministrazione Comunale è intervenuto l'assessore alla Cultura Giampiero Fossi che, con la presenza del gonfalone del comune, ha ricordato come il Palio degli arcieri sia da tempo divenuto una manifestazione di carattere anche istituzionale.

Nello stesso tempo Vito Gentile ha offerto al Comune ed al Corteo la riproduzione degli emblemi conquistati dai signesi durante l'assedio del 1397 cui è dedicata la festa medioevale che si svolgerà in questo fine settimana.

Fonte: Ufficio stampa

