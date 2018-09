Pubblica Assistenza Maria Bouturlin, tre medici di famiglia lasciano

Dal mese di Settembre tre degli otto medici di famiglia che hanno l’ambulatorio presso la nostra struttura lasceranno la Pubblica Assistenza Maria Bouturlin di Barberino di Mugello per trasferire il loro studio medico presso un locale privato.

L’Associazione di Pubblica Assistenza è venuta a conoscenza della decisione dei medici attraverso una lettera raccomandata che i dottori hanno fatto pervenire alla stessa in data 12 giugno scorso per comunicare la disdetta del contratto di locazione degli ambulatori a loro dedicati.

Tutto regolare, il contratto prevede la possibilità di disdetta. Quello che ha suscitato stupore nell’Associazione è che la loro comunicazione non è stata preceduta da alcuna richiesta di confronto con il Direttore Sanitario ed il Consiglio Direttivo riguardo alle motivazioni che sono alla base della loro decisione e ad eventuali criticità.

“Ciò che fa dispiacere - afferma il Presidente dell’Associazione Elio Calabrese - è che viene messo in discussione, almeno in parte, il progetto di Casa della Salute che, con il sostegno dell’Amministrazione Comunale e altri enti pubblici, è stato perseguito e sviluppato fin dal 2008, quando fu inaugurata la nuova sede della Bouturlin, realizzata grazie anche alle donazioni dell’intera comunità Barberinese”.

Per Casa della Salute si intende un luogo idoneo, privo di barriere architettoniche, attrezzato per affrontare situazioni di emergenza e dove i cittadini possono trovare i servizi socio-sanitari di base, offerti da un team multidisciplinare coadiuvato anche da personale volontario, appositamente formato.

L’Associazione ha creduto molto in questo progetto ed ha continuato negli anni a investire risorse economiche ed umane nel settore, offrendo ai medici di famiglia i locali, gli arredi, l’acqua, la luce, il riscaldamento, l’aria condizionata, pulizie, l’utenza telefonica e i materiali di consumo, oltre al servizio di segreteria per la gestione di appuntamenti, informazioni, richiesta e consegna ricette. Tutto ciò a fronte di un canone a parziale copertura delle spese sostenute.

“L’Associazione che ho l’onore di rappresentare eroga quotidianamente servizi di emergenza territoriale (118 e Protezione Civile), servizi sociali e prestazioni di specialistica ambulatoriale per i cittadini del Mugello. La Pubblica Assistenza Bouturlin è forte e vitale e proseguirà con convinzione e determinazione il progetto di Casa della Salute insieme ai medici di medicina generale e alla pediatra che hanno deciso di rimanere insieme a noi. Con l’occasione si informa la cittadinanza che, d’accordo con i medici del presidio Bouturlin, stiamo organizzando un servizio infermieristico, che sarà attivo in breve tempo, al quale i cittadini potranno rivolgersi, prevalentemente su indicazione dei medici di medicina generale, per prestazioni che miglioreranno la qualità globale del servizio e consentiranno ai medici di svolgere al meglio la loro professione”.

“Proprio perché crediamo nella validità del progetto di “Casa della Salute” - conclude il Presidente - lavoreremo per svilupparlo ancora, insieme ai medici e al Direttore Sanitario del nostro Poliambulatorio, restando al tempo stesso disponibili a riaccogliere nei nostri locali i medici di famiglia che oggi hanno deciso di cambiare sede”.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Barberino di Mugello