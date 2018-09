Ripresa l'attività della Savino Del Bene Volley Project a Montelupo

E' ripresa da qualche giorno l'attività agonistica dei gruppi della Savino Del Bene Volley Project al Palazzetto "Sergio Bitossi" di Montelupo. Il progetto di collaborazione tra Savino Del Bene Volley e ASP Montelupo ha compiuto il suo primo anno di vita ed è stato già coronato da importanti risultati, con il titolo territoriale e regionale Under 16 (e decimo posto ai nazionali) e la semifinale regionale Under14; oltre alla splendida salvezza conquistata nel campionato maggiore di Serie C.

Anche quest'anno, saranno tantissimi i gruppi in bianco blu ai nastri di partenza, che andranno a coprire tutte le categorie giovanili, partecipando anche ai vari campionati di serie. La Serie C e l'under18 saranno guidate dalla capacità ed dall'esperienza di Mauro Innocenti, coadiuvato da Martina Spinelli. Quest'ultima, inoltre, continuerà a lavorare anche con le giovanissime del 2008, insieme ad Anna Castellano.

Prima Divisione, Under 16 e Under 14 saranno nuovamente curate dalla vincente Meri Malucchi, la quale si avvarrà dell'aiuto sul campo della nuova arrivata Silvia Bartolucci. Altri due gruppi Under16 andranno sotta la guida di Gianni Innocenti e di Viola Matteuzzi; mentre la coppia Martina Canzano e Tommaso Desiderato seguiranno il secondo gruppo di Under14. Toccherà a Simona Ferretti, invece, il compito di seguire le giovani leve dell'under 13. Il gruppo del 2009 sarà affidato a Sofia Martinelli e, per concludere, le più piccole del mini volley vedranno in Martina Spinelli, Martina Canzano; Anna Castellani; Ester Bini e Viola Matteuzzi le loro insegnanti per compiere "i primi passi nella pallavolo".

Già definiti anche alcuni impegni ufficiali: l'under18 sarà di scena nel torneo di Livorno l'8 e 9 settembre; così come il gruppo di serie C, che scenderà per la prima volta in campo in due amichevoli previste per l'11 e il 28 settembre, rispettivamente contro San Miniato e Livorno. Stessa data dell'11 settembre anche per l'under16, con un'amichevole che la vedrà opposta al Punto Sport volley, prima di partecipare, in data 16 settembre, al torneo di Genova.

Sul versante Scandicci, invece, partirà la prossima settimana l'attività dei gruppi della Savino Del Bene Volley, quelli cioè che riguardano Under 13 e Under 12, quest'ultime divise in due gruppi. La prima formazione Under 12 sarà guidata da Luca Bucelli, allenatore di provata esperienza, nonché il veterano di questo progetto giovanile della Savino Del Bene Volley. Luca, infatti, è alla sua terza stagione con i colori scandiccesi, da quando cioè la Scuola Volley è nata, oltre ad avere maturato esperienze di panchina un po' in tutte le categorie; non ultima l'avventura negli ultimi due anni al S.Maria al Pignone di Serie D. Ci sarà invece una new entry sulla panchina dell'altra Under 12; si tratta di Barbara Bonini, che si occuperà anche di tutto il gruppo del mini volley, in veste di Referente Tecnico della Scuola Volley Savino Del Bene. Nata e cresciuta a Scandicci, anche pallavolisticamente, Barbara ritrova la strada di casa dopo un lungo peregrinare in diverse società; San Michele; Robur Scandicci, Sales e San Casciano; alla guida di tanti gruppi giovanili, dall'under18 all'Under12 e di Seconda Divisione, conquistando anche due promozioni in Prima Divisione.

Inoltre i due coach, con la collaborazione di Alessia Lastrucci, seguiranno poi insieme il gruppo delle più grandi, quello dell'Under 13. Infine, le più piccole della comitiva, quelle cioè che rientrano nelle annate dal 2008 al 2013, troveranno come insegnanti Melania Masieri, Celeste di Franco, Silvia Brenzini, Alessia Lastrucci, Silvia Tofani, Claudia Bessi e Sara Bacci.

