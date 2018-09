Ha un malore mentre è in auto e sfonda un cancello

Ha avuto un malore mentre era alla guida e ha sfondato un cancello. È successo alle 18.40 di oggi, domenica 2 settembre, a Staffoli, frazione di Santa Croce sull'Arno. Mentre il paese partecipava alla Festa Medievale, un 74enne ha avuto un malore alla guida della sua jeep in via Indipendenza e ha sfondato un cancello, finendo la sua corsa contro un suv parcheggiato all'interno.

L'auto, proveniente dal parcheggio di fronte, ha divelto un pilone e buttato giù parte del cancello automatico. Si è scontrata contro il muro di cinta della palazzina all'angolo tra via Indipendenza e via del Vino e ha strusciato lungo tutto il muretto, per poi tamponare un'altra vettura parcheggiata in fondo al vialetto.

La Pubblica Assistenza di Orentano è intervenuta e ha portato all'ospedale di Pescia sia l'anziano - in codice giallo - che la moglie, anche lei settantenne, in stato confusionale. Illeso invece il cane, presente a bordo. Sul posto anche i vigili del fuoco perché l'auto era alimentata a gpl, ma è stata attivata la valvola di sicurezza e tutto è tornato alla normalità. Sul posto anche i carabinieri di Santa Croce sull'Arno per i rilievi del caso.

Gianmarco Lotti

